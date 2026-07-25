Durante le terze libere del Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Lando Norris, su una vettura della Mclaren, ha stabilito il miglior tempo con un crono di 1:17. Seguono in classifica Lewis Hamilton e un altro pilota, entrambi più lenti rispetto a Norris. La sessione si è svolta senza incidenti significativi e ha visto Norris primeggiare tra i piloti più veloci.

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - E' della Mclaren di Lando Norris il miglior tempo nelle terze prove libere del Gp di Ungheria di F1. Il pilota britannico torna ad essere il più veloce con il crono di 1:17.939, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton a +0.117 e la Mercedes di Kimi Antonelli a +0.129. Segue l'altra rossa di Charles Leclerc, con il quarto tempo, poi la McLaren di Oscar Piastri, la Mercedes di George Russel e la Red Bull di Max Verstappen. A chiudere la top ten Isack Hadjar con l'altra Red Bull, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Nico Hulkenberg. Alle 16 scatteranno le qualifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Iltempo.it - Gp Ungheria, Norris il più veloce nelle terze libere, poi Hamilton e Antonelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, Antonelli il più veloce nelle libere in Canada. Hamilton e Leclerc 3° e 4°A Montreal si apre il fine settimana di Formula 1 con la prima sessione di libere, in cui Andrea Kimi Antonelli ha registrato il miglior tempo.

Formula 1, GP Austria: Antonelli il più veloce nelle prime libere, Russell secondoKimi Antonelli ha registrato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP d’Austria di Formula 1.

Temi più discussi: F1, GP Ungheria 2026: Ferrari da sogno nelle libere; F1 | GP Ungheria, Prove Libere 2: Ferrari vola! 1-2 Hamilton Leclerc, Kimi 13° - Risultati; F1 | GP Ungheria 2026, FP2: 1-2 Ferrari, Hamilton precede Leclerc e Norris; Lando Norris: La Ferrari potrebbe essere la macchina più veloce in Ungheria.

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, le Ferrari cercano conferme dopo l’ottima giornata di ieri - #HungarianGP #Leclerc #Hamilton #Antonelli #Russell #Norris #Piastri #Verstappen #Alonso #Vasseur #Wolff x.com

F1 | GP Ungheria: A Norris il terzo turno di libere, Hamilton secondoRisultati F1 Ungheria – È di Lando Norris il miglior tempo nella terza e ultima sessione di Prove Libere del ... msn.com

Design del casco di Esteban Ocon (Haas) per il GP del Belgio e dell'Ungheria 2026 reddit

Libere 3: della McLaren di Lando Norris il miglior tempo. Hamilton secondo davanti a Kimi Antonelli, Leclerc è quartoGP UNGHERIA - La McLaren di Lando Norris fa registrare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere sul circuito dell'Hungaroring. eurosport.it