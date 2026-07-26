Hamilton accusa il muretto Ferrari dopo il disastro in Ungheria | Non dovevamo fare quella sosta

Notizia in breve

Lewis Hamilton ha criticato la strategia della Ferrari durante la Virtual Safety Car in Ungheria, affermando che una sosta tardiva ha compromesso le sue possibilità di podio. Secondo il pilota, quella decisione ha influito negativamente sul risultato e ha contribuito all'apertura di una penalità. L'episodio ha suscitato discussioni sulla gestione delle strategie da parte della scuderia italiana in quella gara.