Montezemolo lapidario sulla Ferrari Luce | Togliete il Cavallino da quella macchina Distrutto un mito

La nuova auto elettrica Ferrari diventa un caso anche per il suo design. Critiche durissime da parte di Montezemolo: “Togliete il Cavallino da quella macchina”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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