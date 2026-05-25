Leclerc zittisce il muretto Ferrari in radio a Montreal | è la fotografia del suo peggior GP in F1

Durante il Gran Premio del Canada, Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione. Tuttavia, il momento più discusso si è verificato quando il pilota ha comunicato con il team radio, zittendo il muretto Ferrari dopo un confronto con i tempi di Hamilton. Questo scambio è stato interpretato come un segnale di tensione tra il pilota e i box, segnando un episodio chiave di un weekend considerato uno dei peggiori in Formula 1 per il monegasco.

Charles Leclerc ha chiuso quarto il GP del Canada, ma il team radio con Bryan Bozzi racconta meglio della classifica il suo weekend a Montreal: il monegasco ha zittito il muretto Ferrari dopo il confronto con i tempi di Hamilton. Poi l'ammissione sul weekend nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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F1, Charles Leclerc analizza i test della Ferrari in Bahrain e traccia un primo bilancio

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