Leclerc zittisce il muretto Ferrari in radio a Montreal | è la fotografia del suo peggior GP in F1

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada, Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione. Tuttavia, il momento più discusso si è verificato quando il pilota ha comunicato con il team radio, zittendo il muretto Ferrari dopo un confronto con i tempi di Hamilton. Questo scambio è stato interpretato come un segnale di tensione tra il pilota e i box, segnando un episodio chiave di un weekend considerato uno dei peggiori in Formula 1 per il monegasco.

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Charles Leclerc ha chiuso quarto il GP del Canada, ma il team radio con Bryan Bozzi racconta meglio della classifica il suo weekend a Montreal: il monegasco ha zittito il muretto Ferrari dopo il confronto con i tempi di Hamilton. Poi l'ammissione sul weekend nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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