No Tav Coisp | Quattro mezzi delle forze dell' ordine incendiati oltre 60 feriti
Quattro mezzi delle forze dell’ordine sono stati dati alle fiamme durante un episodio di violenza nel cantiere di Chiomonte. Centinaia di persone sono entrate nel sito, dando vita a una guerriglia che ha coinvolto anche due veicoli dei carabinieri e due della guardia di finanza. Oltre 60 agenti sono rimasti feriti nel corso degli scontri. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali arresti o identità degli assalitori.
"Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei carabinieri e due della guardia di finanza. Il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore". Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, in merito agli scontri durante la protesta dei No tav. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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