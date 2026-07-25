Quattro mezzi delle forze dell’ordine sono stati dati alle fiamme durante un episodio di violenza nel cantiere di Chiomonte. Centinaia di persone sono entrate nel sito, dando vita a una guerriglia che ha coinvolto anche due veicoli dei carabinieri e due della guardia di finanza. Oltre 60 agenti sono rimasti feriti nel corso degli scontri. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali arresti o identità degli assalitori.

"Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei carabinieri e due della guardia di finanza. Il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore". Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, in merito agli scontri durante la protesta dei No tav. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - No Tav, Coisp: "Quattro mezzi delle forze dell'ordine incendiati, oltre 60 feriti"

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