Durante gli scontri in Val di Susa ieri, 126 agenti sono rimasti feriti e 436 persone sono state identificate. I danni materiali sono stati stimati in circa un milione di euro. Gli scontri sono avvenuti al cantiere Tav di Chiomonte, durante una manifestazione del movimento No Tav nel Festival dell'Alta Felicità. Nessuna altra informazione su eventuali arresti o altre conseguenze.

Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine a seguito degli scontri avvenuti ieri in Val di Susa, in particolare al cantiere Tav di Chiomonte, durante la manifestazione del movimento No Tav nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, tra i feriti ci sarebbero 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 appartenenti alla Guardia di Finanza. Sono 436 le persone identificate. Tra gli identificati figurano anche cittadini provenienti da Francia, Germania e Belgio, le cui posizioni sono ora al vaglio sotto il profilo amministrativo e penale. Al termine delle attività di controllo successive alla manifestazione No Tav nell'ambito del Festival Alta Felicità, la Polizia di Stato ha sequestrato diverso materiale ritenuto idoneo all'offesa e al travisamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerriglia No Tav in Val di Susa: 436 identificati, un milione di danni e 126 agenti in ospedale

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Val Susa, il bilancio dei controlli: 436 identificati e pioggia di fogli di via

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