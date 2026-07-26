Durante gli scontri nel corso della notte in Val di Susa, i manifestanti No Tav hanno causato danni stimati in un milione di euro ai cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione a Chiomonte. Più di 450 persone sono state identificate, mentre oltre 120 agenti di forze dell’ordine sono rimasti feriti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. La situazione ha portato a un bilancio di numerosi interventi e danni materiali.

Sono più di 120 i feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza nel bilancio del giorno dopo gli assalti No Tav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione: 58 poliziotti, 48 carabinieri, 18 finanzieri. Si contano anche quattro mezzi danneggiati, due dei carabinieri, uno della finanza e un'auto della polizia. Identificate 436 persone Tra chi ha partecipato agli scontri sono state identificate ad oggi dalla polizia 436 persone, di cui una parte provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio degli investigatori sia dal punto di vista amministrativo che penale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Guerriglia No Tav, danni per un milione di euro a Chiomonte: identificati in 450, oltre 120 agenti feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontri No Tav in Val di Susa: 450 identificati, ingenti danni ai cantieri. Oltre 120 feriti tra gli agentiSabato in Val di Susa si sono verificati scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine, con oltre 450 persone identificate.

Guerriglia No Tav in Valsusa, circa 450 manifestanti identificati: oltre 120 feriti tra le forze dell’ordineIeri, nei pressi dei cantieri Tav di San Didero e Chiomonte in Valsusa, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Temi più discussi: RaiNews. . In Val Susa una manifestazione contro la TAV si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Dopo l’inizio pacifico del corteo, un gruppo di circa duecento incappucciati ha lanciato un doppio attacco ben organizzato contro i cantieri dell’alt; No Tav, così la marcia è diventata guerriglia: migliaia di attivisti anche dall’estero e il pieno di giovani; No Tav, alta tensione in Valsusa: assalto al cantiere, 110 feriti e Mattarella ringrazia gli agenti; Dalla Francia in divisa da black-block per assaltare i cantieri della Tav: scoperti e rimpatriati.

Guerriglia No Tav: oltre 400 identificati, anche da Francia e Belgio. Danni per 1 milione solo a Chiomonte #ANSA x.com

Guerriglia No Tav, in centinaia assaltano i cantieri. Piantedosi: 'C'è chi vuole una escalation' reddit

Guerriglia No Tav in Val di Susa: oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine e un milione di danniSono più di 120 i feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza nel bilancio del giorno dopo gli assalti No Tav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria merci e passeggeri Tori ... bluewin.ch

Guerriglia No Tav: oltre 400 identificati, anche da Francia e Belgio. Danni per 1 milioneLanci di bombe carta e lacrimogeni. Oltre 50 agenti feriti. Mattarella chiama il ministro dell'Interno. Meloni: 'La violenza non piegherà lo Stato'. Salvini e Tajani: 'Inaccettabile, è colpa della sin ... ansa.it