Durante una manifestazione No Tav in Valle di Susa, due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante un assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. La protesta ha portato a momenti di tensione, con i veicoli coinvolti che sono stati dati alle fiamme. Nessun dettaglio su eventuali feriti o altre conseguenze sono stati comunicati.

Momenti di tensione durante la marcia No Tav in Valle di Susa. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l’assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese. Le forze dell’ordine hanno respinto gli assalti degli antagonisti (vestiti di nero con caschi e maschere antigas) anche dall’interno del cantiere con lacrimogeni e idranti. Gli antagonisti hanno lanciato pietre e bottiglie, e sparato bombe carta e razzi, anche con mortai artigianali. La marcia verso i cantieri è partita nel primo pomeriggio di sabato 25 luglio da Venaus (Torino) nell’ambito del festival «Alta felicità». Secondo gli organizzatori i partecipanti sono ventimila. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - No Tav, assalto ai cantieri in Val Susa: in fiamme due camionette dei carabinieri

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