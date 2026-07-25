Cinque blindati sono stati dati alle fiamme e 50 agenti sono rimasti feriti durante l’assalto ai cantieri in Val Susa. La polizia ha subito lanci di pietre e bombe carta nel tentativo di bloccare l’accesso alle aree di lavoro. Circa 500 manifestanti incappucciati hanno attaccato il sito di Chiomonte e sono stati respinti dopo un’ora di scontri. Gli incidenti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi.

Torino, 25 luglio 2026 – Prima le pietre e le bombe carta contro la polizia che proteggeva il cantiere del San Didero. Poi i cinquecento incappucciati che assaltano Chiomonte e vengono respinti solo dopo un’ora di guerriglia. La tradizionale marcia No Tav in Val di Susa finisce con due camionette dei carabinieri e due della polizia date alle fiamme e oltre 50 feriti tra le forze dell’ordine, secondo il sindacato Coisp. La manifestazione è partita da Venaus, sede del festival Alta Felicità, per raggiungere i cantieri dell’alta velocità Torino-Lione. Ad aprire il corteo lo striscione “C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. E l’annuncio degli attivisti sui social: “È partita la marcia verso i cantieri della devastazione! Siamo 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - No Tav, assalto ai cantieri in Val Susa: lancio di pietre e bombe carta. A fuoco cinque blindati, 50 agenti feriti

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No Tav assaltano il cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme

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