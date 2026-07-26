Dopo la partita contro il Como, l’allenatore della Juventus Women ha detto di essere soddisfatto della prestazione della squadra, ma ha anche sottolineato che la Champions League si avvicina rapidamente. Ha analizzato la partita con i giornalisti, senza fornire dettagli specifici sulla performance, e ha fatto riferimento alla prossima competizione europea come un impegno imminente.

di Mauro Munno Guerrero nel post partita di Juventus Women Como ha analizzato la prestazione delle bianconere. Ecco cosa ha detto il tecnico. (inviato a Vinovo) – Nel post partita di Juventus Women Como il tecnico delle bianconere Guerrero ha analizzato con i giornalisti la prestazione delle sue ragazze proiettandosi anche sulla Champions. INDICAZIONI – « Quello che stiamo proponendo è ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni: provare a essere coraggiosi. A volte ci riusciamo meglio, altre facciamo un po’ più di fatica, ma l’intenzione delle ragazze non cambia. Lo stanno facendo molto meglio di quanto mi potessi immaginare. Veramente, faccio i complimenti a queste ragazze sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Guerrero nel post di Juventus Women Como: «Soddisfatto della squadra, ma la Champions arriva molto presto»

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