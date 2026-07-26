Dopo lo stop ai raid statunitensi, Teheran ha sospeso gli attacchi di rappresaglia. La notte scorsa non sono stati segnalati bombardamenti contro l’Iran. Un incidente nel Golfo di Hormuz ha coinvolto una petroliera, che ha urtato una mina ed esploso. Secondo fonti, l’amministrazione statunitense avrebbe deciso di sospendere temporaneamente le operazioni militari contro l’Iran, citando preoccupazioni sulla disponibilità di munizioni e sistemi di difesa aerea.

Seconda notte consecutiva senza bombardamenti statunitensi sull’Iran. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe deciso di sospendere, almeno per il momento, l’escalation militare contro Teheran per il timore di esaurire le scorte di intercettori Patriot e altre munizioni destinate alla difesa aerea in Medio Oriente. L’Iran, dal canto suo, ha annunciato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia dopo la pausa nei raid americani, mentre restano elevate le tensioni sul fronte regionale, con nuovi attriti tra Houthi e Arabia Saudita, le minacce iraniane agli alleati degli Stati Uniti e il dossier sullo Stretto di Hormuz sempre al centro dello scontro diplomatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Guerra, Teheran sospende gli attacchi di rappresaglia dopo lo stop ai raid Usa. Petroliera urta mina ed esplode a Hormuz

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Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

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