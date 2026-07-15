Le forze americane hanno condotto per la quarta notte consecutiva raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo obiettivi nel sud dell’Iran come Bandar Abbas, Bampur e Chabahar. In risposta, Teheran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato nuovi attacchi nella regione.

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Per la quarta notte consecutiva le forze americane hanno condotto raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo diversi obiettivi nel sud dell’Iran, tra cui Bandar Abbas, Bampur e Chabahar. Teheran ha reagito annunciando la chiusura dello Stretto di Hormuz fino alla fine delle operazioni militari statunitensi e rivendicando attacchi contro obiettivi americani in Giordania, Bahrein e Kuwait. Donald Trump ha ribadito che gli attacchi continueranno “finché non dirò basta”, minacciando nuovi raid contro centrali elettriche e ponti se non verrà raggiunto un accordo. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra Iran, quarta notte di raid Usa su Hormuz: Teheran chiude lo Stretto, Trump ordina nuovi attacchi

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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