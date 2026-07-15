Per la quarta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo obiettivi nel sud dell’Iran tra cui Bandar Abbas, Bampur e Chabahar. In risposta, Teheran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato nuovi attacchi, senza specificare dettagli. La situazione tra le due parti resta tesa, con escalation militare in corso nella regione.

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Per la quarta notte consecutiva le forze americane hanno condotto raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo diversi obiettivi nel sud dell’Iran, tra cui Bandar Abbas, Bampur e Chabahar. Teheran ha reagito annunciando la chiusura dello Stretto di Hormuz fino alla fine delle operazioni militari statunitensi e rivendicando attacchi contro obiettivi americani in Giordania, Bahrein e Kuwait. Donald Trump ha ribadito che gli attacchi continueranno “finché non dirò basta”, minacciando nuovi raid contro centrali elettriche e ponti se non verrà raggiunto un accordo. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra Iran, quarta notte di raid Usa su Hormuz: Teheran chiude lo Stretto, Trump minaccia nuovi attacchi

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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