Una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz, portando a una sospensione degli attacchi da parte di Teheran dopo il blocco dei raid statunitensi. È la seconda notte senza bombardamenti sull’Iran, secondo fonti statunitensi. Donald Trump avrebbe deciso di fermare temporaneamente l’escalation militare per evitare di esaurire le scorte di munizioni di difesa aerea destinate alla regione. I dialoghi tra le parti si sono riaperti dopo questa decisione.

Seconda notte consecutiva senza bombardamenti statunitensi sull’Iran. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe deciso di sospendere, almeno per il momento, l’escalation militare contro Teheran per il timore di esaurire le scorte di intercettori Patriot e altre munizioni destinate alla difesa aerea in Medio Oriente. L’Iran, dal canto suo, ha annunciato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia dopo la pausa nei raid americani, mentre restano elevate le tensioni sul fronte regionale, con nuovi attriti tra Houthi e Arabia Saudita, le minacce iraniane agli alleati degli Stati Uniti e il dossier sullo Stretto di Hormuz sempre al centro dello scontro diplomatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra, petroliera esplode nello stretto di Hormuz. Teheran sospende gli attacchi dopo lo stop ai raid Usa. Si riaprono i dialoghi

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Iran Fires on U.S. Tanker Tensions Explode in the Strait of Hormuz!

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