Iran-Usa nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz | Teheran colpisce base americana dopo raid
Nello Stretto di Hormuz, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco contro una base statunitense, dopo aver subito un raid. I dettagli sulle modalità dell’attacco e sui danni non sono stati resi noti. L’incidente rappresenta un’ulteriore escalation tra le due parti nella regione strategica del Golfo. Non sono state segnalate vittime o danni immediati. La tensione tra Iran e Stati Uniti rimane alta, con scontri che si susseguono nella zona.
(Adnkronos) – Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, indicata da Teheran come il punto di partenza dei raid statunitensi condotti poche ore prima contro obiettivi iraniani nell’area strategica del Golfo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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