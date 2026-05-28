Iran-Usa nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz | Teheran colpisce base americana dopo raid

Notizia in breve

Nello Stretto di Hormuz, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco contro una base statunitense, dopo aver subito un raid. I dettagli sulle modalità dell’attacco e sui danni non sono stati resi noti. L’incidente rappresenta un’ulteriore escalation tra le due parti nella regione strategica del Golfo. Non sono state segnalate vittime o danni immediati. La tensione tra Iran e Stati Uniti rimane alta, con scontri che si susseguono nella zona.