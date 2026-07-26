Guerra nel Golfo il generale Piasente | La missione Aspides più importante che mai Il Mar Rosso è vitale per l’Italia e gli Houthi sono una minaccia

Da roma.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un generale ha dichiarato che la missione Aspides è più cruciale che mai, sottolineando l’importanza del Mar Rosso per l’Italia. Ha anche riferito che gli Houthi avrebbero rivendicato attacchi contro l’Arabia Saudita, anche se al momento l’Italia non sembra essere il principale bersaglio delle loro minacce. La situazione nel Golfo rimane tesa, con attenzione alle attività militari nella regione.

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«Secondo alcune fonti gli Houthi avrebbero rivendicato attacchi contro l’Arabia Saudita, e al momento l’Italia non rappresenta il principale obiettivo delle loro minacce. Tuttavia, ciò che conta è l’impatto che tali azioni possono avere sul traffico commerciale internazionale e sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. È questo il profilo che può incidere direttamente sugli interessi nazionali italiani, a partire dalla sicurezza degli approvvigionamenti e delle nostre rotte commerciali». Per questo motivo l’attenzione della missione navale europea Aspides nel mar Rosso rimane alta, come spiega il generale... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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