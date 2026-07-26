Un generale ha dichiarato che la missione Aspides è più cruciale che mai, sottolineando l’importanza del Mar Rosso per l’Italia. Ha anche riferito che gli Houthi avrebbero rivendicato attacchi contro l’Arabia Saudita, anche se al momento l’Italia non sembra essere il principale bersaglio delle loro minacce. La situazione nel Golfo rimane tesa, con attenzione alle attività militari nella regione.

«Secondo alcune fonti gli Houthi avrebbero rivendicato attacchi contro l’Arabia Saudita, e al momento l’Italia non rappresenta il principale obiettivo delle loro minacce. Tuttavia, ciò che conta è l’impatto che tali azioni possono avere sul traffico commerciale internazionale e sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. È questo il profilo che può incidere direttamente sugli interessi nazionali italiani, a partire dalla sicurezza degli approvvigionamenti e delle nostre rotte commerciali». Per questo motivo l’attenzione della missione navale europea Aspides nel mar Rosso rimane alta, come spiega il generale... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Roma.corriere.it - Guerra nel Golfo, il generale Piasente: «La missione Aspides più importante che mai. Il Mar Rosso è vitale per l’Italia e gli Houthi sono una minaccia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Houthi allargano la guerra al Mar Rosso: colpite due petroliere sauditeGli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, aumentando la tensione nella regione.

Mar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: “Ce ne occuperemo”Gli Houthi hanno bloccato lo Stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, creando un nuovo ostacolo per le rotte marittime internazionali.

Temi più discussi: Medio Oriente, nuovo scambio di fuoco Usa-Iran. Il conflitto si allarga al Mar Rosso; Gli Houthi minacciano Bab el Mandeb, l'altro Stretto (dove passa il 10% del petrolio mondiale) Dal 2023 le truppe ribelli dello Yemen - alleate di Hamas, Hezbollah e Iran - si sono specializzate nell'assalto ai mercantili, mettendo in crisi i commerci mediorient; Allerta Mar Rosso per il blocco Houthi. Golfo sotto attacco; Iran, non solo Hormuz: la minaccia degli Houthi nel Mar Rosso, il petrolio saudita e lo scontro interno a Teheran. L'analisi: Attacchi Usa preludio di un'azione di terra?.

Le milizie Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso dopo il blocco navale imposto dal gruppo all'Arabia Saudita nel Mar Rosso. A rivendicare l’attacco il gruppo stesso giovedì 23 luglio; un'agenzia di stampa saudita ha poi con x.com

L'Iran dice agli Houthi di chiudere il varco del Mar Rosso se gli Stati Uniti colpiscono la rete elettrica, dicono fonti reddit

Guerra nel Golfo, il generale Piasente: La missione Aspides più importante che mai. Il Mar Rosso è vitale per l’Italia e gli Houthi sono una minacciaIl responsabile delle missioni militari internazionali italiane, anche quella nel Mar Rosso: Siamo presenti nell'area dodici mesi l'anno, adesso con la fregata Bergamini. Pronti a difenderci da ogni ... roma.corriere.it

Scatta il blocco del Mar Rosso. E l’Iran assedia i Paesi del GolfoL'escalation tra Iran e Stati Uniti ha ancora diversi punti interrogativi. La strategia di Donald Trump appare poco chiara, divisa tra un dialogo dietro le quinte, minacce ... ilmessaggero.it