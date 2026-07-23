Gli Houthi allargano la guerra al Mar Rosso | colpite due petroliere saudite

Gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, aumentando la tensione nella regione. L’attacco arriva in un momento di crescente conflitto nel controllo dello Stretto di Hormuz, una delle rotte principali per il traffico di petrolio. Non sono stati segnalati danni o vittime immediati. La regione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le tensioni tra le parti coinvolte continuano a salire.

Teheran, 23 luglio 2026 – La guerra per il controllo dello Stretto di Hormuz rischia di stringere il commercio mondiale anche dall’altra parte della Penisola Arabica. Dopo dodici notti consecutive di raid statunitensi contro l’Iran, il conflitto si allarga al Mar Rosso, dove gli Houthi hanno rivendicato l’attacco a due petroliere saudite. Nel mirino sarebbero finite la Encelia e la Layla, colpite con missili e droni nell’ambito del blocco navale annunciato dal movimento yemenita contro l’Arabia Saudita. Una fonte della sicurezza marittima ha confermato che la Encelia ha lanciato una richiesta di soccorso dopo essere stata colpita vicino al porto saudita di Jizan. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Gli Houthi allargano il fronte: dopo Hormuz chiude anche il Mar Rosso

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