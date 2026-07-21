Dopo mesi di tensioni e blocchi nello Stretto di Hormuz che hanno condizionato e stanno condizionando l’economia mondiale, ora c’è un nuovo nodo marittimo all’attenzione delle compagnie di navigazione: lo Stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di avere costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. A riportarlo è l’agenzia di stampa Saba, gestita dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, secondo cui appunto sei navi nel Mar Rosso sono state costrette a cambiare rotta dopo avere ricevuto avvertimenti dagli Houthi. La dichiarazione giunge all’indomani dell’annuncio da parte del gruppo di un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Mar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: “Ce ne occuperemo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hormuz Crisis News: Iran Blocks Strait Of Hormuz As Houthis Threaten Bab el-Mandeb Shipping Lane

Notizie e thread social correlati

Iran, Mar Rosso nel mirino. Minaccia Houthi su Bab al-Mandeb. Nuova ondata di raid statunitensiLe forze militari degli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di raid nel Golfo di Aden, dopo che i ribelli Houthi hanno minacciato di attaccare...

Non solo Hormuz: perché lo Stretto di Bab el-Mandeb cambia tutto per l’AfricaLo Stretto di Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso e il Golfo di Aden, diventando strategico per il traffico marittimo globale.

Temi più discussi: Media, l'Iran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso; Ue rafforza la missione nel Mar Rosso: i ribelli Houthi minacciano di chiudere Bab el-Mandeb; Allerta Mar Rosso per il blocco Houthi. Golfo sotto attacco; Nuova ondata di raid americani, l’Iran: chiuderemo il Mar Rosso.

Ho rinnovato al Ministro degli Esteri saudita @FaisalbinFarhan la solidarietà di fronte agli attacchi degli Houthi, che condanniamo con fermezza. Dobbiamo evitare una nuova crisi nel Mar Rosso, che insieme alle tensioni nello Stretto di Hormuz metter x.com

L'Iran dice agli Houthi di chiudere il varco del Mar Rosso se gli Stati Uniti colpiscono la rete elettrica, dicono fonti reddit

Coalizione araba rafforza la protezione navale nel Mar RossoLa sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e nel passaggio strategico di Bab el-Mandeb entra al centro delle iniziative della coalizione araba a sostegno della legittimità in Yemen. Il comando ha co ... avionews.it

Trump: se Houthi bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it