Guasti all’impianto | Che succede a Gazzata?
I consiglieri comunali di Alleanza Civica per San Martino in Rio hanno presentato un’interpellanza per chiedere se l’impianto fotovoltaico di Gazzata sia funzionante e quando si sono verificati i guasti che hanno causato perdite di denaro. La richiesta si concentra sulla verifica dello stato dell’impianto e sui danni economici derivati dai malfunzionamenti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alla durata dei guasti o alle cause specifiche dei problemi tecnici.
"Funziona l’impianto fotovoltaico di Gazzata? E quando denaro si è perso per i guasti all’ impianto?". Lo chiedono i consiglieri comunali di Alleanza Civica per San Martino in Rio con una interpellanza. "Dall’analisi di dati e documenti acquisiti – dicono Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – pare che l’impianto dal 2016 abbia avuto vari guasti e interruzioni, fino ad arrivare a gravi anomalie e degradi tecnici, tra il 2023 e il 2024, con efficienza ad appena il 60% della capacità. Tra perdita di introiti da vendita energia e perdita degli incentivi il conto sembra molto alto: si ipotizzano parecchie decine di migliaia di euro persi ogni anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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