Incendi, blackout e vari problemi ai sistemi di propulsione hanno recentemente coinvolto alcune delle più moderne navi della Marina statunitense. Questi intoppi hanno riacceso il dibattito sull'affidabilità della flotta Usa. Gli episodi, registrati negli ultimi mesi su portaerei, cacciatorpediniere e anche sottomarini, non sarebbero legati ad azioni di combattimento. Secondo un'analisi pubblicata da una rivista militare cinese, metterebbero in luce criticità nella gestione della manutenzione, nell'impiego operativo e nel sostegno industriale necessario a mantenere in efficienza le unità più avanzate. I guasti che tormentano le navi Usa. Secondo il South China Morning Post, che ha ripreso un rapporto pubblicato dalla rivista cinese Naval & Merchant Ships, gli incidenti hanno interessato la portaerei USS Gerald R. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendi, blackout e marinai intossicati: l’allarme sui guasti che tormentano la flotta Usa

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