FiberCop e Nokia accordo sulla fibra con IA che rileva guasti e terremoti
FiberCop e Nokia hanno firmato un accordo per sviluppare una rete in fibra ottica integrata con intelligenza artificiale. La nuova infrastruttura sarà in grado di individuare guasti, vibrazioni, attività sismica e rischi ambientali in tempo reale. L’obiettivo è migliorare la gestione e la sicurezza della rete, grazie a sensori e sistemi di monitoraggio avanzati. La collaborazione prevede l’installazione di tecnologie innovative lungo le linee di fibra ottica.
Memorandum tra FiberCop e Nokia per sviluppare una rete in fibra capace di rilevare guasti, vibrazioni, attività sismica e rischi ambientali. FiberCop e Nokia hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare alla sperimentazione di tecnologie innovative in grado di trasformare la rete di accesso in fibra ottica in una piattaforma di monitoraggio avanzata. Il fiber sensing può supportare due principali ambiti di. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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