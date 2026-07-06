fibercop e nokia accordo sulla fibra con ia che rileva guasti e terremoti

Notizia in breve

FiberCop e Nokia hanno firmato un accordo per sviluppare una rete in fibra ottica integrata con intelligenza artificiale. La nuova infrastruttura sarà in grado di individuare guasti, vibrazioni, attività sismica e rischi ambientali in tempo reale. L’obiettivo è migliorare la gestione e la sicurezza della rete, grazie a sensori e sistemi di monitoraggio avanzati. La collaborazione prevede l’installazione di tecnologie innovative lungo le linee di fibra ottica.