Nel borgo medievale dell’Alta Val di Vara, frazione di Sesta Godano, gli spaventapasseri sono stati utilizzati per narrare la storia del paese. Queste figure, un tempo posizionate nei campi, sono ora parte di un percorso che combina memoria contadina, gastronomia e identità locale. La scelta di affidare agli spaventapasseri il racconto del passato riflette un collegamento tra tradizione e cultura del territorio.

Groppo affida agli spaventapasseri il racconto della sua storia. Nel piccolo borgo medievale dell’Alta Val di Vara, frazione di Sesta Godano, le figure che un tempo presidiavano i campi diventano protagoniste di un percorso che intreccia memoria contadina, gastronomia e identità locale. Sabato 1 agosto torna ‘ Groppo e gli Spaventapasseri ’, manifestazione giunta con successo alla 12^ edizione, organizzata dalla pro loco di Sesta Godano e Frazioni, dal Circolo Anspi ‘San Siro’, dalla Comunità di Groppo e dall’Unpli, con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Comune di Sesta Godano. L’appuntamento rientra anche nel calendario regionale degli Eventi Autentici Liguri, riconoscimento riservato alle iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e le tradizioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Groppo si racconta, con gli spaventapasseri

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