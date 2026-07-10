Dopo la vittoria al Palio, il fantino ha raccontato di aver provato brividi e un groppo in gola, ricordando le parole di Melanie. Insieme al capitano dell’Aquila, ha partecipato alla tradizionale intervista con la stampa. Tittia ha raggiunto quota 12 vittorie in questa competizione.

Siena, 10 luglio 2026 – Come da tradizione, la redazione di Siena de La Nazione ha ospitato capitano e fantino dopo la vittoria al Palio. Insieme al capitano dell’Aquila Duccio Carapelli, c’era ovviamente Tittia, che ha raggiunto quota 12 successi. https:www.lanazione.itsienacronacapalio-siena-sp01l7jx Tittia, Diodoro all’Aquila: la prima reazione? “Mi sono venuti i brividi da tutte le parti ed un groppo alla gola. Un’emozione unica, mi sono dovuto trattenere, mai successo. Ero con mio figlio, abbiamo saltato”. Mai paura di perdere il Palio? “L’unico pensiero che mi passava per la testa? E’ Palio, ne ho vinti 12 e corsi 42: ci sta di perdere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, Tittia si confessa: brividi e quel groppo in gola. “Ho ripensato alle parole di Melanie”

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Palio di Fucecchio 2026: le parole di Tittia dopo la vittoria per SantAndrea

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