A San Giovanni in Galilea, frazione del Comune di Borghi, si terrà sabato 26 maggio la seconda edizione del concorso dedicato agli “Spaventapasseri”. L’evento, organizzato dal Museo Renzi con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si svolgerà vicino all’Area archeologica della Pieve Nova di San Giovanni Battista. La manifestazione inizierà alle 16 e vedrà la partecipazione di diversi concorrenti che presenteranno le loro creazioni. L’iniziativa si svolge in un contesto di tradizione locale e coinvolge diversi abitanti del paese.

A San Giovanni in Galilea, storica frazione del Comune di Borghi, il Museo Renzi organizza, con il patrocinio del Comune di Borghi, nei pressi dell’Area archeologica della Pieve Nova di San Giovanni Battista, sabato prossimo 26 maggio, dalle 16, la seconda edizione del concorso ’ Spaventapasseri ’. I materiali e le tecniche da utilizzare sono a scelta libera. Il concorso organizzato dal Museo Renzi e dall’associazione ’Amici di Dante’, che ne gestisce gli eventi culturali, nasce da un’idea di Sabrina Foschini e si rivolge agli istituti scolastici del circondario. Si tratta di un evento ludico-didattico, con una valenza artistica che comprende la valorizzazione delle radici antropologiche della nostra tradizione contadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tradizione in gara con gli ’Spaventapasseri’

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