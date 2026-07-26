Grinta Capolupo | Spezia pronto alla sfida

Lo Spezia Calcio ha concluso il ritiro a Pontremoli. La società sta lavorando per ridurre la rosa e sta cercando di definire alcune situazioni di mercato in breve tempo. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con il tecnico che si dice pronto alla sfida. Non sono stati comunicati dettagli sui giocatori coinvolti nelle trattative o sulle tempistiche.

Terminato il ritiro di Pontremoli l’obiettivo di sfoltire la rosa diventa sempre più prioritario per lo Spezia Calcio con alcune situazioni che necessitano di una definizione in tempi brevi. In primis quella di Nagy, anche se con il Ferencvaros ancora non è stato trovato l’accordo che soddisfi entrambe le parti. Discorso simile per Aurelio che è ambito da diverse società tra B e A, ma che, nonostante la volontà di partire, ancora non ha trovato la destinazione adatta. Oltre al Monza il terzino sinistro continua ad essere nel mirino del Sassuolo che resta la sua prima scelta. Restano sul mercato anche Ruggero, Adamo, Bandinelli, Mateju, Soleri e Di Serio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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