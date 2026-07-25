Inter News 24 Marcus Thuram è pronto a indossare di nuovo la maglia dell’Inter dopo il deludente Mondiale con la Francia. Le ultime sul suo futuro. Dopo una parentesi estiva caratterizzata da un Mondiale anonimo con la maglia della Francia — in cui ha collezionato soltanto un brevissimo cammeo nel match contro l’Iraq —, Marcus Thuram è pronto a fare ritorno a Milano per rimettersi a disposizione dell’ Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante rientrerà dalle vacanze con una « grinta speciale », smaltito il rammarico per lo scarso impiego con la propria nazionale. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Se con i Bleus l’attaccante fatica tremendamente a trovare spazio e continuità all’interno di una concorrenza offensiva spietata, a Milano la realtà è ben diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Marcus Thuram pronto a riprendersi l’Inter con una “grinta speciale”: le ultime sul futuro del francese

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Marcus Thuram firma la doppietta personale e dà il via alla rimonta dellInter contro il Como

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