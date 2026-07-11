Marco Turati ha annunciato il suo ritorno allo Spezia, dichiarando di essere pronto a lottare per la squadra. La notizia è stata comunicata oggi, con il giocatore che ha espresso il suo forte legame con il club e la volontà di contribuire alla squadra. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo alla firma.

La Spezia, 11 luglio 2026 - Il ritorno di Marco Turati allo Spezia segna l’inizio di un capitolo che coniuga l’ appartenenza emotiva alla necessaria lucidità professionale. La presentazione ufficiale del tecnico, chiamato a guidare la squadra in una fase cruciale, ha messo subito in luce il legame profondo tra l’allenatore e l’ambiente ligure. "Sono veramente contento di essere qui, perché questa è una di quelle piazze in cui ho lavorato e vissuto che più mi è rimasta dentro il cuore ", ha dichiarato Turati davanti alla stampa, sottolineando come il ritorno in una città dove ha vissuto emozioni forti rappresenti per lui una scelta del tutto naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turati: "Spezia è nel mio cuore, sono pronto a lottare"

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