Green Run Vallombrosa Trail evitata l’allerta meteo Foto e classifica

Notizia in breve

La Green Run Vallombrosa Trail si è svolta senza l’attivazione dell’allerta meteo prevista. La gara, che attraversa la Foresta di Vallombrosa, si è disputata regolarmente il 26 luglio, con partecipanti che hanno completato il percorso. Sono state pubblicate foto e la classifica ufficiale dell’evento, che si è svolto senza problemi legati alle condizioni meteorologiche. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi runner, anche se l’allerta meteo è stata evitata in via ufficiale.