Green Run Vallombrosa Trail evitata l’allerta meteo Foto e classifica
La Green Run Vallombrosa Trail si è svolta senza l’attivazione dell’allerta meteo prevista. La gara, che attraversa la Foresta di Vallombrosa, si è disputata regolarmente il 26 luglio, con partecipanti che hanno completato il percorso. Sono state pubblicate foto e la classifica ufficiale dell’evento, che si è svolto senza problemi legati alle condizioni meteorologiche. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi runner, anche se l’allerta meteo è stata evitata in via ufficiale.
Firenze, 26 luglio 2026 – La magia della Foresta di Vallombrosa ha fatto ancora una volta da cornice ad una delle manifestazioni trail più affascinanti del panorama toscano. Un luogo unico, dove il silenzio del bosco, gli alberi secolari e gli scorci mozzafiato trasformano ogni chilometro in un'esperienza che va ben oltre la semplice competizione sportiva. La tredicesima edizione del Green Run Vallombrosa Trail ha proposto il tradizionale percorso di 20 chilometri, affiancato dalla prova ridotta di 10 chilometri, affrontabile anche in staffetta, con partenza e arrivo dal suggestivo Pratone di Vallombrosa. L'edizione 2026 sarà ricordata anche per il brillante superamento di un ostacolo organizzativo tutt'altro che semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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