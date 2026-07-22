arriva la green run vallombrosa trail

La 13ª Green Run Vallombrosa Trail si terrà nel cuore della Foresta di Vallombrosa, in Toscana, il 22 luglio 2026. L'evento coinvolge atleti e appassionati di corsa, pronti a sfidarsi tra i sentieri e i percorsi immersi nel verde. La corsa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica regionale, attirando partecipanti da diverse zone della Toscana e non solo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'area e delle normative vigenti.

Firenze, 22 luglio 2026 – La magia della Foresta di Vallombrosa è pronta ad accogliere i protagonisti della 13ª Green Run Vallombrosa Trail, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica toscana. Domenica 26 luglio il grande Pratone di Vallombrosa sarà il cuore di una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla solidarietà. La manifestazione propone il tradizionale trail di 20,2 chilometri, affiancato da un percorso ridotto di 10 chilometri, affrontabile anche in staffetta, con partenza e arrivo nello splendido scenario del Pratone. L'evento è promosso da BCC Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, con il patrocinio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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