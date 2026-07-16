Green Run-Vallombrosa Trail di corsa sui sentieri del Pratomagno
Il Gruppo Podisti Resco 1909 ha annunciato che, dopo aver concluso con successo la 50ª edizione della gara Reggello–Vallombrosa, si prepara a organizzare la prossima corsa sui sentieri del Pratomagno. La manifestazione, denominata Green Run-Vallombrosa Trail, si svolgerà sui tracciati naturali della zona, coinvolgendo gli appassionati di trail running. La data e i dettagli dell’evento non sono stati ancora comunicati.
Firenze, 16 luglio 2026 – Archiviato con successo lo storico traguardo della 50ª Reggello–Vallombrosa, il Gruppo Podisti Resco 1909 è già pronto a riportare gli appassionati di trail running lungo i sentieri del Pratomagno. L'appuntamento è fissato per domenica 26 luglio, quando andrà in scena la 13ª Green Run – Vallombrosa Trail, una delle manifestazioni off-road più apprezzate del panorama toscano. Anche quest'anno gli organizzatori propongono alcune interessanti novità, mantenendo però intatto il fascino di un percorso che attraversa uno degli ambienti naturali più suggestivi della regione. La gara competitiva si svilupperà su 20,2 chilometri, con un dislivello positivo di 752 metri, offrendo ai partecipanti un itinerario tecnico e spettacolare immerso nella millenaria Foresta di Vallombrosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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