green run vallombrosa trail di corsa sui sentieri del pratomagno

Notizia in breve

Il Gruppo Podisti Resco 1909 ha annunciato che, dopo aver concluso con successo la 50ª edizione della gara Reggello–Vallombrosa, si prepara a organizzare la prossima corsa sui sentieri del Pratomagno. La manifestazione, denominata Green Run-Vallombrosa Trail, si svolgerà sui tracciati naturali della zona, coinvolgendo gli appassionati di trail running. La data e i dettagli dell’evento non sono stati ancora comunicati.