Gratteri smonta il Ddl anti-maranza | Tanto rumore per nulla riguarda solo 60 casi l’anno Servono psicologi nelle scuole Su La7

Notizia in breve

Il procuratore capo di Napoli ha dichiarato che le norme anti-maranza riguardano circa 60 casi all’anno e che il clamore attorno al Ddl è eccessivo. Durante un'intervista su La7, ha affermato che le norme sono state annunciate con grande enfasi, ma in realtà hanno un impatto limitato. Ha inoltre sottolineato la necessità di inserire psicologi nelle scuole per affrontare meglio il fenomeno.