Gratteri smonta il Ddl anti-maranza | Tanto rumore per nulla riguarda solo 60 casi l’anno Servono psicologi nelle scuole Su La7
Il procuratore capo di Napoli ha dichiarato che le norme anti-maranza riguardano circa 60 casi all’anno e che il clamore attorno al Ddl è eccessivo. Durante un'intervista su La7, ha affermato che le norme sono state annunciate con grande enfasi, ma in realtà hanno un impatto limitato. Ha inoltre sottolineato la necessità di inserire psicologi nelle scuole per affrontare meglio il fenomeno.
“ Le norme anti-maranza? Tanto rumore per nulla. Sono norme annunciate con tanta enfasi, ma poi sostanzialmente riguardano solo 60 casi l’anno “. A In Onda, su La7, il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, interviene sul pacchetto di misure annunciate dal governo Meloni per contrastare la microcriminalità giovanile di strada. Tra le novità più discusse c’è la proposta di rafforzare l’imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni. “Già questa mattina – sottolinea il magistrato – abbiamo letto che l’onorevole Enrico Costa di Forza Italia dice che il Ddl slitterà e non si farà in tempo ad applicarlo in questa legislatura”. Gratteri... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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