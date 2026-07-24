Norme anti-maranza. Ecco cosa prevede il ddl

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme per contrastare le baby gang e i reati commessi da minori. La legge prevede misure specifiche per intervenire in situazioni di criminalità giovanile, con particolare attenzione a prevenzione e repressione. Le disposizioni sono rivolte a rafforzare l’intervento delle autorità e a definire procedure più rapide e mirate nei procedimenti giudiziari. La normativa sarà ora sottoposta alle fasi successive di approvazione parlamentare.