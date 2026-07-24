Norme anti-maranza Ecco cosa prevede il ddl
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme per contrastare le baby gang e i reati commessi da minori. La legge prevede misure specifiche per intervenire in situazioni di criminalità giovanile, con particolare attenzione a prevenzione e repressione. Le disposizioni sono rivolte a rafforzare l’intervento delle autorità e a definire procedure più rapide e mirate nei procedimenti giudiziari. La normativa sarà ora sottoposta alle fasi successive di approvazione parlamentare.
Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge che introduce nuove misure contro il fenomeno delle cosiddette baby gang e dei reati commessi da minori. Un intervento che punta a rafforzare prevenzione e strumenti di contrasto. L’analisi del professor Roberto Zannotti, docente di Diritto Penale dell’Università Lumsa di Roma, che analizza le novità contenute nel provvedimento e le possibili ricadute sul sistema giudiziario minorile. Servizio di Beatrice Bossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Norme anti-maranza. Ecco cosa prevede il ddl
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