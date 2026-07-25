Il ddl anti-maranza divide
Il disegno di legge del governo sulla giustizia minorile ha generato divisioni e tensioni sui social media, prima ancora di essere discusso in Parlamento. La questione ha provocato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori, senza che si siano ancora svolti confronti ufficiali o dibattiti formali in aula. La discussione pubblica si è concentrata principalmente su commenti e opinioni online, evidenziando un clima di polarizzazione tra le diverse posizioni.
di Francesca Lequaglie ROMA Lo scontro sul ddl del governo sulla giustizia minorile esplode prima ancora del confronto parlamentare e si consuma sui social. A innescarlo è un post dei deputati del Pd, che pubblicano una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dalla scritta: "Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere". La replica della premier arriva poco dopo: "”Con lei” anche i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. Per tutti gli altri stiamo lavorando perché possano crescere in un’Italia più sicura, con più opportunità e più futuro. Ps: grazie per aver contribuito a far conoscere questa norma di buonsenso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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