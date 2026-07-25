il ddl anti maranza divide

Notizia in breve

Il disegno di legge del governo sulla giustizia minorile ha generato divisioni e tensioni sui social media, prima ancora di essere discusso in Parlamento. La questione ha provocato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori, senza che si siano ancora svolti confronti ufficiali o dibattiti formali in aula. La discussione pubblica si è concentrata principalmente su commenti e opinioni online, evidenziando un clima di polarizzazione tra le diverse posizioni.