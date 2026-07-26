Gratteri a La7 | Ddl Lega su legittima difesa? Follia da Far West Su Nordio | L’unico a non sapere che nelle carceri comandano le mafie
Nicola Gratteri definisce “follia” il disegno di legge della Lega sull’estensione della legittima difesa, paragonandolo a un Far West. Durante un’intervista a La7, il procuratore capo di Napoli critica anche Nordio, accusandolo di non sapere che nelle carceri comandano le mafie. Le dichiarazioni arrivano dopo la presentazione del disegno di legge, che prevede nuove possibilità di autodifesa.
“ Una follia, è una proposta che fa pensare al Far West “. Così Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, definisce a In Onda (La7) il disegno di legge della Lega sull’ estensione della legittima difesa. Si tratta di una proposta depositata in Senato dal leghista Claudio Borghi dopo la condanna del gioielliere Mario Roggero. Il disegno di legge modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che, in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione messa in atto nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Gratteri smonta il Ddl anti-maranza: “Tanto rumore per nulla, riguarda solo 60 casi l’anno. Servono psicologi nelle scuole”. Su La7Il procuratore capo di Napoli ha dichiarato che le norme anti-maranza riguardano circa 60 casi all’anno e che il clamore attorno al Ddl è eccessivo.