Caso Roggero Lega deposita ddl per ampliare limiti di legittima difesa intervenendo su art 52 Codice Penale Conte | Follia

Da ilgiornaleditalia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo provvedimento di legge formulato dalla Lega e con prima firma di Claudio Borghi agirebbe sull'articolo 52 che norma il rapporto di proporzione offesa-difesa. Per la Lega, il rapporto salterebbe: nessuna punibilità nei confronti di "qualsiasi reazione" Dopo recenti dichiarazioni del l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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