Il nuovo provvedimento di legge formulato dalla Lega e con prima firma di Claudio Borghi agirebbe sull'articolo 52 che norma il rapporto di proporzione offesa-difesa. Per la Lega, il rapporto salterebbe: nessuna punibilità nei confronti di "qualsiasi reazione" Dopo recenti dichiarazioni del l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, Lega deposita ddl per ampliare limiti di legittima difesa intervenendo su art. 52 Codice Penale, Conte: "Follia"

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