Gratta e vinci pensa di aver vinto 500€ poi la scoperta da brividi

Un uomo a Varese ha acquistato alcuni biglietti da 5 euro del gioco “Gratta e Vinci” e, dopo averli grattati, ha creduto di aver vinto 500 euro. Tuttavia, successivamente è stato scoperto che la vincita reale era diversa e di importo inferiore. La verifica dei biglietti ha rivelato che la sua percezione iniziale non corrispondeva ai risultati ufficiali. La scoperta ha suscitato sorpresa e sconcerto nell’uomo.

Gratta e Vinci a Varese, scoperta sconvolgente per un uomo: aveva acquistato alcuni biglietti da 5 euro e, dopo aver grattato, era convinto di aver portato a casa 500 euro. Ma al momento del pagamento è emersa la cifra reale: 500mila euro. Un colpo di fortuna enorme, arrivato nella mattinata del 6 ottobre 2024 al bar Brown Sugar di Masnago, nella parte settentrionale della città. Il protagonista della vicenda, di cui non è stata resa nota l’identità, aveva scelto il Gratta e Vinci Miliardario. Un nome che, in questo caso, ha mantenuto una promessa davvero clamorosa: con una spesa minima, l’uomo si è ritrovato davanti a una vincita capace di cambiare tutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Gratta e Vinci: i NUOVI 20X hanno fatto una follia

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“Non capiva nulla, era agitato, quasi spaventato”: compra un Gratta e Vinci da 20 euro e scopre di aver vinto 5 milioni. La sua reazione sorprende tuttiUn uomo di circa 55 anni ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha vinto 5 milioni di euro, nel comune di Scorzè, in provincia di Venezia.