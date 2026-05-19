San Fior colpo da 500.000 euro | vinto il premio con un Gratta e vinci

A San Fior, un giocatore ha vinto 500.000 euro con un biglietto Gratta e vinci. La vincita è stata annunciata senza rivelare l’identità del fortunato. Le titolari del punto vendita hanno confermato la consegna del premio, mantenendo riservata la persona che ha portato a casa il denaro. La notizia si è diffusa tra i residenti, mentre le autorità non hanno reso pubblici ulteriori dettagli sulla vincita o sull’identità del vincitore.

? Domande chiave Come ha reagito il vincitore una volta scoperto il premio?. Chi sono le titolari che proteggono l'identità del fortunato?. Perché la vincita ha superato di gran lunga i record precedenti?. Dove andrà il giocatore per incassare i 500.000 euro?.? In Breve Vincita record per l'edicola Il Sorriso di Samuela e Serena De Martin.. Il premio supera di 460.000 euro il precedente record del Superenalotto.. L'acquisto del Gratta e vinci Il Miliardario è avvenuto il 18 maggio.. Il cliente ha richiesto l'anonimato per l'incasso tramite istituto bancario.. Un cliente abituale ha trasformato una normale mattinata di lunedì 18 maggio in un evento straordinario a San Fior, vincendo 500. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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