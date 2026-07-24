Un uomo di circa 55 anni ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha vinto 5 milioni di euro, nel comune di Scorzè, in provincia di Venezia. La sua reazione iniziale è stata di confusione e agitazione, descritta come quasi spaventato. La vincita è stata scoperta durante l’attività di gioco, dopo aver acquistato il biglietto chiamato “Miliardario Maxi”. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Una giocata da appena 20 euro si è trasformata in una vincita destinata a cambiare per sempre la vita di un uomo. È successo a Peseggia, nel comune di Scorzè, in provincia di Venezia, dove un cliente di circa 55 anni ha acquistato un Gratta e Vinci “Miliardario Maxi” e ha scoperto di aver centrato il premio massimo da 5 milioni di euro. L’incredibile episodio si è verificato nel tardo pomeriggio al Bar Luna. Secondo quanto raccontato dai presenti a Il Gazzettino, il momento della scoperta è stato accompagnato da un’esplosione di gioia che ha coinvolto anche gli altri clienti del locale. A raccontare quei minuti è stato il titolare del bar, che conosce il vincitore da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non capiva nulla, era agitato, quasi spaventato”: compra un Gratta e Vinci da 20 euro e scopre di aver vinto 5 milioni. La sua reazione sorprende tutti

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Gratta e vinci da 20 euro, col Miliardario Maxi vince 5 milioni e impazzisce di gioia

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