Grandinata la parola della settimana
Una violenta grandinata ha colpito Milano, causando l’interruzione del concerto di un artista noto. Le forze di emergenza hanno evacuato migliaia di persone e alcuni spettatori sono rimasti feriti. La grandinata ha provocato danni e disagi nella zona interessata, con le autorità che stanno gestendo le conseguenze dell’evento atmosferico improvviso. Nessuna altra informazione sui numeri di feriti o sui danni specifici è stata resa nota.
«Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori»; «Grandine a Pizzighettone, il Comune conta i danni»; «Violenta grandinata a Loano, cavo dell’alta tensione pericolante»; «Violenta grandinata nel Ferrarese: chicchi come palle da tennis sulla A13, auto distrutte e danni ingenti all’agricoltura»; «Terribile grandinata in tutto il Piceno: auto distrutte a Grottammare e San Benedetto, danni a vigneti a Cossignano»; «Trani sferzata da una violenta grandinata, crollano due pini in via Papa Giovanni»; «“Cancellato il lavoro di una stagione”: nel Potentino grandinata devasta 250 ettari di pomodoro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
MOSÈ: Grandine, Cavallette e Tenebre (Dalla settima alla nona piaga) di Massimo Coero Borga
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sub, la parola della settimana
Leggi anche: Carburante è la parola della settimana
Temi più discussi: Maltempo su Ferrara: grandine e allagamenti colpiscono le frazioni della zona sud; Maltempo, forti grandinate tra Mantova e Piacenza: chicchi come palline da ping pong. FOTO; Avviata la ricognizione dei danni da grandine; Grandinata a San Benedetto del Tronto: 60 feriti in pronto soccorso. Danni a centinaia di auto, carrozzieri presi d’assalto.
Interi campi di cocomeri distrutti della grandine: è quello che è successo in molte campagne della provincia di Ferrara in seguito alla violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona nelle ultime ore. x.com
Confagricoltura. . È stata una grandinata che non si vedeva in queste zone da 30 anni. Il danno è totale: abbiamo perso il 100% della produzione e ci sono conseguenze enormi anche per quella del prossimo anno. Nei frutteti del Ferrarese, Danilo Tamis facebook
Ascoli, la grandine flagella i vigneti, Angela Velenosi: Fa male, ma conosciamo bene la parola resilienzaASCOLI - Il maltempo che si è abbattuto ieri sulle Marche ha causato gravi danni anche alle coltivazioni, in partciolare le vigne: Non so o ... msn.com
Grandine, un altro effetto della crisi climatica: sempre più intensa e sempre più grossa, in pianura e anche in montagna. Codipra: Agricoltori, prevenzione crucialeTRENTO. Sempre più frequente, e sempre più grossa. Anno dopo anno la grandine fa sempre più paura, sia in montagna che in pianura: non è solo una minaccia estiva, ma la nuova normalità che tra april ... ildolomiti.it