grandinata la parola della settimana

Notizia in breve

Una violenta grandinata ha colpito Milano, causando l’interruzione del concerto di un artista noto. Le forze di emergenza hanno evacuato migliaia di persone e alcuni spettatori sono rimasti feriti. La grandinata ha provocato danni e disagi nella zona interessata, con le autorità che stanno gestendo le conseguenze dell’evento atmosferico improvviso. Nessuna altra informazione sui numeri di feriti o sui danni specifici è stata resa nota.