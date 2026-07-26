Grandinata la parola della settimana

Da liberoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una violenta grandinata ha colpito Milano, causando l’interruzione del concerto di un artista noto. Le forze di emergenza hanno evacuato migliaia di persone e alcuni spettatori sono rimasti feriti. La grandinata ha provocato danni e disagi nella zona interessata, con le autorità che stanno gestendo le conseguenze dell’evento atmosferico improvviso. Nessuna altra informazione sui numeri di feriti o sui danni specifici è stata resa nota.

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