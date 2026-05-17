sub la parola della settimana

Auto per automobile, bici per bicicletta, foto per fotografia, info per informazione, mega per megabyte, moto per motocicletta, pro per professionista, tele per televisione, ma anche radio e super al posto dei maschili radioricevitore e supercarburante e video in quanto prodotto della sostantivazione del prefissoide video-. Sono alcuni vocaboli dell’italiano corrente, paragonabili ad altri come extra (non pagare gli extra), contro (i pro e i contro) o post (pubblicare un post), originati dal troncamento di una parola piena, al pari di sub – abbreviazione di subacqueo, ma anche di subalterno e submarine (‘sommergibile’) –, e ridotti al suo solo primo elemento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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