Sub la parola della settimana

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Auto per automobile, bici per bicicletta, foto per fotografia, info per informazione, mega per megabyte, moto per motocicletta, pro per professionista, tele per televisione, ma anche radio e super al posto dei maschili radioricevitore e supercarburante e video in quanto prodotto della sostantivazione del prefissoide video-. Sono alcuni vocaboli dell’italiano corrente, paragonabili ad altri come extra (non pagare gli extra), contro (i pro e i contro) o post (pubblicare un post), originati dal troncamento di una parola piena, al pari di sub – abbreviazione di subacqueo, ma anche di subalterno e submarine (‘sommergibile’) –, e ridotti al suo solo primo elemento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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