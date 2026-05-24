Carburante è la parola della settimana

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sui carburanti. La decisione riguarda le misure per la regolamentazione e le eventuali modifiche alle tariffe. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del decreto, né su eventuali effetti immediati sui prezzi alla pompa. La discussione si è concentrata principalmente sulla necessità di intervenire in modo coordinato sul settore. La pubblicazione ufficiale del decreto è attesa nelle prossime ore.