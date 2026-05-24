Carburante è la parola della settimana

Da liberoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sui carburanti. La decisione riguarda le misure per la regolamentazione e le eventuali modifiche alle tariffe. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del decreto, né su eventuali effetti immediati sui prezzi alla pompa. La discussione si è concentrata principalmente sulla necessità di intervenire in modo coordinato sul settore. La pubblicazione ufficiale del decreto è attesa nelle prossime ore.

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«Decreto carburanti, via libera del Consiglio dei ministri»; «Ok del Cdm al nuovo decreto carburanti»; «Dl carburanti, dal Cdm via libera a proroga del taglio delle accise»; «Quarto Decreto Carburanti: proroga taglio accise fino al 6 giugno»; «Caro-carburanti: lo sconto sulle accise continua, ma cambia per il diesel»; «Nuovo sconto sui carburanti: Cosa prevede il decreto approvato dal governo»; «Proroga del taglio delle accise, prezzo del diesel in aumento rispetto alla benzina: cosa cambia nello sconto». Sono alcuni titoli fra i tanti di articoli pubblicati in siti e testate giornalistiche che hanno dato notizia della proroga per decreto (22 maggio 2026), per due settimane, della riduzione del prezzo della benzina di 5 centesimi al litro e del dimezzamento dello sconto per il prezzo del gasolio (da 20 centesimi a 10 centesimi al litro). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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