Carburante è la parola della settimana
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sui carburanti. La decisione riguarda le misure per la regolamentazione e le eventuali modifiche alle tariffe. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del decreto, né su eventuali effetti immediati sui prezzi alla pompa. La discussione si è concentrata principalmente sulla necessità di intervenire in modo coordinato sul settore. La pubblicazione ufficiale del decreto è attesa nelle prossime ore.
«Decreto carburanti, via libera del Consiglio dei ministri»; «Ok del Cdm al nuovo decreto carburanti»; «Dl carburanti, dal Cdm via libera a proroga del taglio delle accise»; «Quarto Decreto Carburanti: proroga taglio accise fino al 6 giugno»; «Caro-carburanti: lo sconto sulle accise continua, ma cambia per il diesel»; «Nuovo sconto sui carburanti: Cosa prevede il decreto approvato dal governo»; «Proroga del taglio delle accise, prezzo del diesel in aumento rispetto alla benzina: cosa cambia nello sconto». Sono alcuni titoli fra i tanti di articoli pubblicati in siti e testate giornalistiche che hanno dato notizia della proroga per decreto (22 maggio 2026), per due settimane, della riduzione del prezzo della benzina di 5 centesimi al litro e del dimezzamento dello sconto per il prezzo del gasolio (da 20 centesimi a 10 centesimi al litro). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Starmer, migrants and passports — a direct challenge
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sub, la parola della settimana
Leggi anche: La parola della settimana è "Luna"
Temi più discussi: Caro carburante, l’Eurozona potrebbe dividersi; Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano coperture; Agricoltura: governo a fianco imprese contro caro carburante; Guerra ed energia, in Veneto salasso da 3 miliardi: il diesel vola a due euro al litro.
Il decreto carburanti è legge: le novità principali Il 12 maggio 2026 la Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del D.L. n. 33/2026. Il testo è passato senza modifiche sostanziali e introduce importanti misure contro il caro carburante e p facebook
Ma quindi è davvero rischioso prenotare per agosto col problema del carburante o sì può rimediare? reddit
Mancava la sua voce al razzismo di Stato. Ora c’è x.com
Shell e la nuova benzina della Ferrari per la F1 2026: Definirla a zero emissioni è tecnicamente sbagliatoIntervista esclusiva di Fanpage.it a Valeria Loreti, Motorsport Technology Manager di Shell: come nasce il carburante F1 2026 per la Ferrari, cosa significa ... fanpage.it
Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano copertureLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano coperture ... tg24.sky.it