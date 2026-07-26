grande spirito di sacrificio le basi per continuare sono ottime

Durante un allenamento congiunto, il tecnico ha valutato i progressi della squadra dopo la prima settimana di preparazione. I primi giorni di lavoro intenso hanno causato affaticamento tra i giocatori, e sarà necessario del tempo per migliorare l’amalgama. Non sono stati indicati risultati specifici, ma si evidenzia un buon spirito di sacrificio tra i membri della squadra.

Un allenamento congiunto che è servito al tecnico Bernardini, per vedere i progressi della sua squadra dopo la prima settimana di allenamenti. Servirà tempo per trovare la giusta amalgama, anche perché nelle gambe i primi giorni di lavoro e di carico si sono fatti sentire. "Ho avuto l’impressione mi ha aspettavo – ha commentato Benardini - grande spirito di sacrificio. I ragazzi hanno corso tanto, si sono sudati la maglia ed hanno risposto come mi aspettavo. Gli assenti? Siamo partiti con i tempi giusti e possiamo permetterci di non rischiare nessuno. Sono rimasti a riposo a titolo precauzionale, per continuare a lavorare con tranquillità. Possiamo permetterci certe accortezze in questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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