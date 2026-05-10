Frassinetti | Gli alpini nelle scuole per trasmettere amor di Patria e spirito di sacrificio

Ogni anno, durante l’Adunata nazionale, gli alpini si radunano a Genova per celebrare la loro storia e il loro ruolo. Questi militari, noti per aver partecipato a operazioni di soccorso e interventi in situazioni di emergenza, sono una presenza costante nel territorio. La loro attività si estende anche nel settore scolastico, dove vengono coinvolti per trasmettere valori come l’amore per la patria e lo spirito di sacrificio.

“Come ogni anno gli alpini stanno tenendo l'Adunata nazionale a Genova. Essi hanno rappresentato un pilastro insostituibile per la difesa della Patria e da sempre svolgono un ruolo essenziale nelle azioni di soccorso in occasione di calamità naturali e in ogni situazione di crisi. Nella Genova che quest’anno li ospita sono intervenuti a prestare soccorso nelle alluvioni e nella tragedia del crollo del Ponte Morandi”, dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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