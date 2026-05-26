Carattere sacrificio e spirito di squadra | l' OraSì espugna Fidenza la salvezza è conquistata

L'OraSì Basket Ravenna ha vinto la serie dei play-out contro Fidenza con un risultato di 3-0, battendo 80-56 in Gara 3. La squadra ha mostrato carattere, sacrificio e spirito di squadra, conquistando la salvezza. La partita si è conclusa con un margine di 24 punti, confermando la vittoria netta nella serie.

Missione compiuta. L’OraSì Basket Ravenna chiude la serie del secondo turno dei play-out con un netto 3-0, battendo Fidenza 80-56 in Gara 3 con una prestazione di grande carattere e consapevolezza. La salvezza in Serie B Nazionale è conquistata. “Sicuramente l’assenza di Zucca ci ha fatto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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