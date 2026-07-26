GP Ungheria le pagelle | Norris torna a volare 9 Leclerc non sfrutta la chance 5,5
Durante il Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha vinto con la McLaren, tornando al successo dopo un anno e mezzo. Lando Norris ha ottenuto un punteggio di 9, mentre Charles Leclerc ha terminato la gara con un voto di 5,5, non riuscendo a sfruttare una buona posizione iniziale. La corsa si è conclusa con Norris davanti a tutti, mentre Leclerc ha concluso fuori dalla zona podio.
Promossi e bocciati dell'undicesima gara della stagione della F1, il GP di Ungheria vinto da Lando Norris su McLaren. Il campione del mondo torna alla vittoria che mancava dal GP del Brasile dell'anno scorso. Sul podio con lui Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli che allunga in classifica iridata su Lewis Hamilton, quinto con la Ferrari dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, e a George Russell, solo settimo. Finalmente il campione del mondo. In tutto il suo splendore. Lando ha pilotato alla grande una McLaren che ha introdotto gli sviluppi giusti nella gara giusta per esaltarli. Così mentre tutti si aspettavano la Ferrari, lui ha prima piazzato il colpo in qualifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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