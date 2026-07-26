GP Ungheria le pagelle | Norris torna a volare 9 Leclerc non sfrutta la chance 5,5

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha vinto con la McLaren, tornando al successo dopo un anno e mezzo. Lando Norris ha ottenuto un punteggio di 9, mentre Charles Leclerc ha terminato la gara con un voto di 5,5, non riuscendo a sfruttare una buona posizione iniziale. La corsa si è conclusa con Norris davanti a tutti, mentre Leclerc ha concluso fuori dalla zona podio.