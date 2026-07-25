Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran premio di Ungheria 2026 con il tempo di 1.17.207. La sessione si è conclusa con le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si sono piazzate rispettivamente secondo e terzo. Kimi Räikkönen ha concluso in quarta posizione.

Lando Norris conquista la pole position per il Gran premio di Ungheria. Il pilota della McLaren ha chiuso la sessione con un tempo di 1.17.207. Alle sue spalle le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per l’altra McLaren del leader del Mondiale, Kimi Antonelli vincitore anche nell’ultimo Gp in Belgio. QUALIFYING CLASSIFICATION Lando Norris takes his first pole of the season? #F1 #HungarianGP pic.twitter.com4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026 “Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend”, ha detto Norris aggiungendo: “Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - F1, Gp Ungheria 2026: pole per Norris, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto posto per Kimi

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F1, GP Ungheria: Norris in pole davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

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