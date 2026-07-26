Gp Ungheria l’analisi della gara | la Ferrari con il doppio pit stop finale ha perso il podio Antonelli strategia intelligente

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio d’Ungheria, la Ferrari ha perso il podio a causa di un doppio pit stop negli ultimi giri. La strategia adottata si è rivelata meno efficace rispetto a quella di altri team. La gara è stata vinta da un pilota della McLaren, che ha ottenuto il primo successo stagionale. La Mercedes e la Ferrari avevano dominato le prime fasi, ma le scelte strategiche finali hanno influito sull’esito della corsa.

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La Formula 1 va in vacanza con un protagonista nuovo. Sul circuito dell’ Hungaroring è Lando Norris a conquistare il Gran Premio d’Ungheria, regalando alla McLaren il primo successo stagionale all’undicesima gara, dopo un avvio dominato da Mercedes e (in parte) Ferrari. Per il britannico è una vittoria dal peso specifico importante, arrivata a 12 mesi di distanza dal t rionfo ottenuto sulla stessa pista. Era dallo scorso GP del Brasile invece che il pilota di Bristol non chiudeva davanti a tutti. Alle sue spalle si sono piazzati Max Verstappen con la Red Bull e Andrea Kimi Antonelli, che con il terzo posto consolida la leadership iridata prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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