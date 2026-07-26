Durante il Gran Premio d’Ungheria 2026, la Ferrari ha perso il podio a causa di un terzo pit-stop che si è rivelato sbagliato. Entrambi i piloti sono rimasti fuori dalla zona dei primi tre, nonostante la pista fosse favorevole nelle fasi finali. La strategia di fermata ai box ha influito negativamente sui risultati, contribuendo a un risultato deludente per la scuderia. La corsa si è conclusa con la squadra fuori dal podio, segnando una battuta d’arresto nelle competizioni estive.

La Ferrari esce con le ossa rotte dal Gran Premio d’Ungheria 2026, restando addirittura fuori dal podio con entrambi i piloti su una pista favorevole nell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Dopo aver dettato legge nelle prove libere del venerdì sfiorando anche la doppietta in qualifica, il weekend magiaro si è trasformato in meno di 24 ore da potenzialmente trionfale a disastroso. Una lunga serie di episodi e circostanze negative hanno tarpato le ali alla Scuderia di Maranello, che ci ha messo del suo per complicarsi la vita tra errori dei piloti e del muretto box. Nonostante l’impeding di Lewis Hamilton (penalizzato di tre... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Perché la Ferrari ha sbagliato strategia: il terzo pit-stop è costato il podio

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Ferrari Made 5 Strategy Errors In 9 Races | Hamilton Is Paying The Price

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Da questo team radio la risposta è: rimuoveremo due click (perché si va incontro alla mescola diversa). Con Lewis forse Ferrari non ha sbagliato perché Lewis aveva detto: aggiungerei un po' di ala a questa gomma (quindi lasciandola uguale si annulla la rim x.com

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