Durante il Gran Premio d’Ungheria, Norris ha concluso in prima posizione, mentre Verstappen e Antonelli sono saliti sul podio. La Ferrari ha ottenuto il quarto posto con Leclerc, mentre Hamilton si è piazzato quinto. La gara si è conclusa con la Formula 1 in pausa, con il prossimo evento programmato per fine agosto. Antonelli ha migliorato la sua posizione in classifica, avvicinandosi a Hamilton.

Delusione Ferrari. Quarto Leclerc, quinto Hamilton. La formula uno va in vacanza, il prossimo gran premio si terrà a fine agosto ma oggi è stato lanciato un messaggio chiaro, Antonelli, limita i danni e guadagna in classifica su Hamilton. Il circuito di Budapest, pochi rettelinei e tanta parte guidata, era, sulla carta un circuito Ferrari ma invece la scuderia di Maranello, non solo è fuori dal podio ma, con Hamilton, perde punti in classifica. Le cose, per la scuderia Ferrari, si erano messe male già ieri. Tutti aspettavano una pole Ferrari ma invece Norris beffa per 12 millesimi Hamilton. Il pilota inglese della Ferrari, sarà penalizzato per aver ostacolato Piastri e parte quinto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Gp d’Ungheria: Vince Norris. Verstappen ed Antonelli sul podio

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F1 Gp Ungheria Vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli Male la Ferrari Leclerc quarto Hamilton

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