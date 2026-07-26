Gp d’Ungheria di F1 Lando Norris vince davanti a Verstappen Antonelli è terzo

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, arrivando davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli. La gara si è disputata domenica 26 luglio e ha visto Norris salire sul podio, riducendo lo svantaggio in classifica rispetto a Antonelli, che occupa la prima posizione. Norris corre per la scuderia McLaren, Verstappen per Red Bull e Antonelli per Mercedes. La gara ha visto Norris ottenere la vittoria dopo aver superato gli avversari lungo il circuito.

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di F1, e accorcia rispetto a Kimi Antonelli nella classifica del Mondiale piloti 2026. Oggi, domenica 26 luglio, il pilota della McLaren è tornato a trionfare precedendo la Red Bull di Max Verstappen, e la Mercedes del leader Mondiale, l’italiano Antonelli. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e quinta la rossa di Lewis Hamilton. Costretto al ritiro per un problema al cambio per la McLaren di Oscar Piastri. Antonelli terzo all’Hungaroring allunga a +50 su Hamilton e +69 su Russell prima della pausa estiva. Ecco l’ordine d’arrivo e la classifica Piloti del Mondiale di Formula 1. L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Ungheria:. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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NORRIS VINCE CON LODE IN UNGHERIABENE ANTONELLI

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